Χάφταρ Αθήνα: Στην Ελλάδα ο στρατάρχης – Συνάντηση με Δένδια, Μητσοτάκη

Χάφταρ Αθήνα: Στην Αθήνα προσγειώθηκε στις 20:31 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ τρία 24ωρα πριν τη διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη, την Κυριακή. Ο Χαλίφα Χαφτάρ, διανυκτέρευσε στην Αθήνα φρουρούμενος από ΕΚΑΜ, ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική. Tον Λίβυο στρατάρχη υποδέχθηκε λίγο μετά τις 21:00 στο ξενοδοχείο King George στην πλατεία Συντάγματος και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ο οποίος είχε ιδιωτική συνάντηση μαζί του.

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ (Khalifa Haftar) ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης. Στην συνάντηση ήταν παρών και ο ναύαρχος Φαράζ αλ-Μαχντάουι. «Υποδέχθηκα πριν λίγο στην Αθήνα τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Στρατάρχη Khalifa Haftar», έγραψε στο Twitter ο Νίκος Δένδιας. Σήμερα το μεσημέρι ο Χαλίφα Χάφταρ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια θα πραγματοποιηθεί στις 10:30.

General Commander of the Libyan National Army Khalifa #Hafter has arrived in a historical visit to Athens #Greece. pic.twitter.com/pkDlOdgRij

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020