My Style Rocks: Τα πήρε η Αμίνα με την Καζαριάν – “Είναι σχεδόν ύβρις”

My Style Rocks: Ένταση επικράτησε μεταξύ της Αμίνας Χακίμ και της Μαρίας Καζαριάν στο My Style Rocks. Η Μαρία Καζαριάν, που δεν είχε εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα, φόρεσε ροζ τοπ και παντελόνι με λεοπάρ γούνα για να πάει σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι προκειμένου να ανοιχτεί μια διαθήκη. Η εμφάνισή της, ωστόσο, δεν άρεσε καθόλου στην συμπαίκτριά της Αμίνα Χακίμ, η οποία την βαθμολόγησε με «1» και φαινόταν εκνευρισμένη. «Θεωρώ ότι είναι εκτός κόνσεπτ. Πιστεύω ότι οι πολλοί πλούσιοι άνθρωποι δεν ντύνονται έτσι και αυτό το χρώμα για την περίσταση είναι λάθος», είπε η παίκτρια του My Style Rocks.

«Γνώμη της, εγώ θα πήγαινα έτσι», απάντησε η Μαρία Καζαριάν και τότε η Αμίνα της είπε: «Είναι σχεδόν ύβρις». «Είμαι πάμπλουτη, εγώ θα πήγαινα έτσι», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία, με την Αμίνα να λέει: «Δεν φαίνεται».

Η ένταση ανάμεσα στις δυο παίκτριες συνεχίστηκε και το κλίμα έγινε εκρηκτικό ανάμεσα τους ενώ οι ατάκες που ακουγόντουσαν προκάλεσαν γέλιο τόσο στους κριτές όσο και στις συμπαίκτριες τους.

Το είδαμε κι αυτό στο ριάλιτι μόδας

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη στο My Style Rocks. «Είμαι καθηγήτρια στον Βόλο και συνοδεύω τους μαθητές μου στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου», είπε η Αμίνα Χακίμ για το κόνσεπτ που επέλεξε να παρουσιάσει. Το θέμα, όμως, είναι ότι η Αμίνα έκανε πασαρέλα υπό τους ήχους του τραγουδιού… Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του, που είχε ερμηνεύσει η Σοφία Βέμπο.

Πρόκειται για ένα τραγούδι, ναι μεν σατιρικό για τον Μπενίτο Μουσολίνι, αλλά γράφτηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, όπου σκοπός ήταν να εμψυχώσει τους Έλληνες που έδιναν τη μάχη τους στα ελληνοαλβανικά σύνορα.