My style rocks 3 έναρξη: Το trailer, οι διαγωνιζόμενες και η ανατροπή λίγο πριν την πρεμιέρα

My style rocks 3 έναρξη: O τρίτος κύκλος του My Style Rocks κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 17:05 στον ΣΚΑΪ. H Κατερίνα Στικούδη παίρνει τη φετινή σεζόν τη θέση της παρουσιάστριας και μας συστήνει έντεκα κοπέλες με διαφορετικό στιλ. Χρήσιμες συμβουλές για την εμφάνιση και ατάκες που θα… γράψουν, αναμένεται να δώσουν παράλληλα οι τρεις κριτές: ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου και ο Λάκης Γαβαλάς.

Το My style Rocks έρχεται με έξι επεισόδια την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή κάθε απόγευμα στις 17:05. Το βράδυ της Παρασκευής παράλληλα στο Gala θα βραβεύεται η υποψήφια που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις της στη διάρκεια της εβδομάδας. Το τρέιλερ με το τι θα δούμε σήμερα στο My Style Rocks μας δίνει μια πρώτη γεύση, με τις πρώτες… αστοχίες των κοριτσιών, τις αντιδράσεις και τους… άσσους που πέφτουν βροχή από την κριτική επιτροπή του My Style Rocks.

My style rocks 3: Η παίκτρια που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις

Ήδη λοιπόν έχουμε πάρει μία ιδέα περί τίνος πρόκειται να δούμε. Από τη σέξι κολλητή της Ιωάννας Τούνη, μέχρι την εκρηκτική εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου, αλλά και την αδελφή της Ειρήνης Καζαριάν. Ωστόσο, τις εντυπώσεις στα σημεία φαίνεται πως κερδίζει η Έφη Γκούτα. Και προβλέπεται να γίνει η αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού. Η 23χρονη fashion designer διαθέτει ένα εντυπωσιακό κορμί και όμορφο πρόσωπο και η εκρηκτική της εμφάνιση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Η νεαρή κοπέλα μόνο άγνωστη δεν είναι σε όσους ασχολούνται με τα social media. Αν και δεν είναι αυτό που λέμε «διάσημη» ο λογαριασμός της στο Instagram μετρά περισσότερους από 70 χιλιάδες followers. Και ας είναι καλά οι σέξι και καλαίσθητες αναρτήσεις της, με τις πόζες της στο φακό να την έχουν κάνει γνωστή στους χρήστες του διαδικτύου και τα likes να «πέφτουν» βροχή.

My style rocks 3: Το trailer του πρώτου επεισοδίου