Έκρηξη Σουηδία: Εκρηκτικοί μηχανισμοί στο κέντρο της Στοκχόλμης

Έκρηξη Σουηδία: Εκρηκτικοί μηχανισμοί τοποθετήθηκαν σε κτίριο στο κέντρο της Στοκχόλμης και σε νυχτερινό μαγαζί σε μικρή πόλη έξω από τη σουηδική πρωτεύουσα. Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε συνοικία στην κεντρική Στοκχόλμη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Η έκρηξη προκλήθηκε από μηχανισμό, που είχε τοποθετηθεί έξω από την είσοδο κτιρίου, γύρω στη μια τα ξημερώματα (τοπική ώρα), ενώ διέλυσε κυριολεκτικά ένα αυτοκίνητο, προκάλεσε ζημιές σε αρκετά άλλα και έσπασε τα τζάμια σε παράθυρα παρακείμενων κατοικιών.

Το θετικό της υπόθεσης είναι πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών, ωστόσο 30 άτομα απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας από το οίκημα στο οποίο διαμένουν και πέρασαν τη νύχτα σε χώρο που διαμορφώθηκε σε κοντινό σχολείο. «Πιστεύουμε ότι η έκρηξη συνέβη μέσα ή στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου, αλλά παραμένει ακόμα ασαφές το ακριβές σημείο. Υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν υποστεί ζημιές, γύρω από το ξενοδοχείο, αλλά η έκρηξη έγινε μέσα σε κάποιο από αυτά», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Στοκχόλμης.

Jan 13: Massive explosion blows out building entrances, demolishes vehicles & blows out dozens of windows in central Stockholm https://t.co/Zp6tzXr2db pic.twitter.com/RKkL8RXvjP

— Swedish Crime Tracker (@CrimeSwedish) January 13, 2020