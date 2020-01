Σουάρες τραυματισμός: Το πρόβλημα στο γόνατο αποδείχθηκε πολύ σοβαρό

Σουάρες τραυματισμός: Βαρύτατο πλήγμα στη Μπαρτσελόνα. Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo» ο Λουίς Σουάρες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τέσσερις μήνες. Ο Ουρουγουανός επιθετικός υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση στο γόνατο, ωστόσο οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου για απουσία έξι εβδομάδων δεν επιβεβαιώνονται. Και αυτό γιατί όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Λουίς Σουάρες αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τέσσερις μήνες και δεν θα αγωνιστεί άλλο τη φετινή σεζόν.

Αυτό σημαίνει πως εφόσον δεν πραγματοποιηθεί κάποια κίνηση, η Μπαρτσελόνα θα μείνει χωρίς καθαρό στράικερ μέχρι το φινάλε της σεζόν. Ο Ουρουγουανός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Κυριακή (12/1). Το πρόβλημα βρισκόταν στον μηνίσκο του δεξιού γονάτου. Ο 32χρονος επιθετικός δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου. Τη φετινή σεζόν, ο Λουίς Σουάρες σε 23 συμμετοχές έχει 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει και επτά ασίστ.

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020