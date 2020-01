Μέγκαν Μαρκλ – Χάρι: Η ζωή μετά το Megxit και οι “διχασμένοι” Βρετανοί

Μέγκαν Μαρκλ – Χάρι: Η κρίση στο παλάτι συνεχίζεται και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, η οποία βρίσκεται εν μέσω αναταραχής από το «Megxit», την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να εγκαταλείψουν τα πριγκιπικά καθήκοντα τους. Σε αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, φίλοι, γνωστοί και συγγενείς της Μέγκαν, σχολιάζουν την απόφαση του ζεύγους και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «δεν εκπλήσσονται από την φυγή της Δούκισσας του Σάσεξ».

Ειδικότερα ένας παλιός φίλος της σχολιάζει: «Το παραμύθι της δεν λειτούργησε όπως ήθελε. Θεωρούσε ότι θα μπορούσε να ελέγξει το δικό της αφήγημα και ένιωθε περιορισμένη από τους βασιλικούς κανόνες». Και συνεχίζει: «Ήταν αποκομμένη από τα κανάλια επικοινωνίας της – το λογαριασμό της στο Twitter ή το Instagram – που σημαίνει ότι δεν μπόρεσε να μιλήσει για τις αιτίες όπως ήθελε. Μέσα σε αυτή τη σιωπή είμαι βέβαιος ότι έπεισε τον Χάρι να επιλέξει μια “πλευρά” (είτε αυτό που θα διάλεγε εκείνη είτε εκείνα που είχε σχεδιάσει το παλάτι για εκείνους). Για εκείνη δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα εκσυγχρονισμού της βασιλικής οικογένειας».

Σε άλλο σημείο του δημοσιεύματος ένας παλιός έμπιστος φίλος της αναφέρει: «Το είδα να έρχεται. Ήταν απλώς θέμα χρόνου. Με τη Mέγκαν, ή θα γινόταν το δικό της ή τίποτα. Θέλει να είναι πάντα στο επίκεντρο της σχέσης, ανεξάρτητα από τον τίτλο του Χάρι. Θέλει να είναι στο προσκήνιο, αλλά με τους δικούς της όρους».

«Τώρα θα κάνει τους δικούς της κανόνες. Είναι τέλειο για εκείνη. Στη Μέγκαν αρέσει να φεύγει όταν δυσκολεύουν τα πράγματα και να παρατηρεί από μακριά τι έχει κάνει. Είμαι βέβαιος ότι ήθελε να επιστρέψει στον κύκλο της (στον Καναδά) και τη νέα δημιουργική της ομάδα που βρίσκεται πίσω από αυτά τα σχέδια». «Ήταν σε θέση να κινηθεί γρήγορα επειδή αυτό το είχε προγραμματίσει μήνες πριν. Αυτό δεν είναι μόνο μια έξοδος. Πρόκειται για μια μακροχρόνια στρατηγική που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα»., αναφέρει ο αποκαλούμενος έμπιστος φίλος της Μέγκαν.

Tην Παρασκευή έγινε γνωστό ότι η Μέγκαν Μαρκλ άφησε την Βρετανία και επέστρεψε στην έπαυλη που φιλοξενούσε το ζευγάρι στον Καναδά την περίοδο των εορτών. Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, στην έπαυλη στο Βανκούβερ βρίσκεται ο 8μηνών γιος του ζευγαριού, Άρτσι και τα δύο σκυλιά τους. Το γεγονός αυτό μαζί με τις πληροφορίες ότι η δούκισσα του Σάσσεξ δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην Βρετανία καθώς δεν έχει άλλα καθήκοντα στο πρόγραμμα της πυροδότησε τις φήμες ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να εγκατασταθεί μόνιμα στον Καναδά.

Μάλιστα η βρετανική εφημερίδα Daily Mail υποστηρίζει ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο και ο πρίγκιπας Χάρι θα βρίσκεται στον Καναδά, όπου εικάζεται ότι θα εγκατασταθούν μόνιμα και δεν θα επιστρέψουν στην Βρετανία. Αυτή την εβδομάδα έχει ένα βαρύ πρόγραμμα υποχρεώσεων αλλά και συναντήσεων προκειμένου να διαπραγματευθεί τον νέο ρόλο και το οικονομικό μέλλον του ζευγαριού, καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ έχει ζητήσει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας προσπαθούν να αποκλιμακώσουν την κρίση αναζητώντας μια λύση για τον Χάρι και την Μέγκαν μετά την δημόσια ανακοίνωση της απόφασης του ζευγαριού χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί το Παλάτι.

Την ίδια στιγμή η δημοτικότητα του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται στο ναδίρ με τον βρετανικό Τύπο να είναι γεμάτος πύρινα άρθρα εναντίον του ίδιου αλλά και της Μέγκαν Μαρκλ και το #megxit να έχει γίνει viral. Μάλιστα σε δημοσκόπηση της Daily Mail, οι Βρετανοί δηλώνουν ότι θα είναι εξαιρετικά θυμωμένοι εάν το ζευγάρι κρατήσει τους τίτλους ευγενείας και τα προνόμια του και μετακομίσει στην βόρεια Αμερική. Επίσης είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που φέρθηκαν στην βασίλισσα Ελισάβετ.

Το 51% των Βρετανών απαντά ότι το ζευγάρι δεν θα πρέπει να κρατήσει τους τίτλους του και το 60% ότι θα πρέπει να επιστρέψουν το σπίτι στο Ουίνδσορ που τους παραχωρήθηκε από την βασίλισσα. Στο ερώτημα ποιος αποφάσισε την φυγή στην βόρεια Αμερική το 44% πιστεύει ότι η Μέγκαν Μαρκλ έπαιξε κομβικό ρόλο στην απόφαση και το 39% και οι δύο.

Οι Βρετανοί εμφανίζονται εξαιρετικά εκνευρισμένοι με την απόφαση και η πλειονότητα θέλει η βασίλισσα να τους αφήσει να μεταναστεύσουν. Ωστόσο στην ερώτηση αν η βασιλική οικογένεια θα είναι καλύτερα χωρίς το ζεύγος των Σάσσεξ οι Βρετανοί απαντούν σε ποσοστό 46% «όχι».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Fox, το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να αποστασιοποιηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. «Νομίζω πως είναι λυπηρό. Το πιστεύω. Νομίζω πως είναι λυπηρό. Είναι μια εξαίρετη γυναίκα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη Βασίλισσα Ελισάβετ και συνέχισε. «Δεν έχει κάνει ποτέ λάθος αν το προσέξεις. Εννοώ, υπήρξε αψεγάδιαστη».

Αν και η δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου επέμεινε ώστε να αποσπάσει την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, εκείνος προτίμησε να μην… αναμειχθεί στα ζητήματα της βασιλικής οικογένειας. Το μόνο στο οποίο αρκέστηκε ο Τραμπ ήταν το εξής: «Τρέφω απεριόριστο σεβασμό στη Βασίλισσα και δεν νομίζω πως αυτό θα έπρεπε να της συμβαίνει». Το Fox έδωσε στη δημοσιότητα το απόσπασμα από την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στο βασιλικό δράμα, αλλά και τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για την Βασίλισσα Ελισάβετ.

Η ανακοίνωση της απόφασης του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ προκάλεσε φρενίτιδα στα ΜΜΕ της Βρετανίας, ενώ η βασιλική οικογένεια αναζητεί από την Τετάρτη τη χρυσή τομή, ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος της αποστασιοποίησης του Δούκα και της Δουκίσσας του Σάσεξ από το Παλάτι.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους The Times, ο πρίγκιπας Κάρολος δεν φαίνεται διατεθειμένος να κόβει «λευκή επιταγή» στους Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι, από εδώ και στο εξής. Μέχρι πρότινος, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ λάμβαναν μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον συνολικά περίπου 4,9 εκατομμύρια λίρες από την περιουσία του Καρόλου στην Κορνουάλη. Συγκεκριμένα, η πηγή ανέφερε: «Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα κόβει λευκή επιταγή πλέον στον γιο του».

Μια ξεκάθαρη ένδειξη πως τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά ήταν τον περασμένο Οκτώβριο στην περιοδεία τους στην Αφρική, όταν σε συνέντευξή της στο ITV και τον δημοσιογράφο Τομ Μπράντμπι, η Μέγκαν Μαρκλ είπε ότι ένιωθε ευάλωτη κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της. «Ελάχιστοι άνθρωποι με ρώτησαν αν ήμουν καλά» είπε η Μέγκαν Μαρκλ. Όσο για τον Χάρι, δεν κατάφερε να μετριάσει τις εικασίες σχετικά με την κόντρα με τον αδερφό του, όταν είπε: «Ως αδέρφια, έχουμε καλές αλλά και κακές ημέρες».

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε την Παρασκευή την βασίλισσα Ελισάβετ στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την πολύκροτη ανακοίνωση των Χάρι και Μέγκαν. Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που την ήθελαν «φορτισμένη» από τις εξελίξεις, η βασίλισσα εμφανίζεται στις φωτογραφίες, που δημοσιεύει η Daily Mail, συνοφρυωμένη. Συγκεκριμένα σε μία φωτογραφία είναι μόνη της το αυτοκίνητό της, στο Σάντριγκαμ του Νόρφολκ, στο δρόμο για ένα γεύμα, όπου ήταν προσκεκλημένη. Σε άλλη φωτογραφία εικονίζεται να φεύγει από το γεύμα έχοντας στο αυτοκίνητό της με ακόμη τρεις επιβάτες.

Grim-faced Queen is seen for the first time since Prince Harry announced he and Meghan Markle will quit the Royal Family https://t.co/ANCUU8OeMi

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 10, 2020