My style rocks παρουσιάστρια: Η ανάρτηση που έκανε η Κατερίνα Στικούδη στο Instagram

My style rocks παρουσιάστρια: Σε λίγες ημέρες το «My Style Rocks» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Τα γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο του ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι αλλαγές σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν είναι πολλές. Νέα πρόσωπα όπως η Ελενα Χριστοπούλου και ο Λάκης Γαβαλάς θα απαρτίζουν την κριτική επιτροπή του My Style Rocks. Ωστόσο, στο τιμόνι της παρουσίασης θα δούμε την Κατερίνα Στικούδη, η οποία είναι ενθουσιασμένη με τη νέα της δουλειά.

Η νέα παρουσιάστρια του My Style Rocks, μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη πρεμιέρα της εκπομπής και μέσω του Instagram, μας ενημερώνει ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει. Συγκεκριμένα, μέσα από τα Instagram Stories της, η Κατερίνα Στικούδη έδειξε στους θαυμαστές πως βρισκόταν στο στούντιο του My Style Rocks, και προετοιμαζόταν μαζί με τον… γάτο της, μαθαίνοντας τις 12 νέες παίκτριες. «Ξεκινάμε!!!», έγραψε η εντυπωσιακή παρουσιάστρια. Ανάμεσα σε αυτές είναι η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου, καθώς και η αδερφή της Ειρήνης Καζαριάν, της νικήτριας του περσινού GNTM.

