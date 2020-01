Συρία εκεχειρία: Τουρκία και Ρωσία συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στην Ιντλίμπ

Συρία εκεχειρία: Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συμφωνηθεί με τη Ρωσία ότι η εκεχειρία στην περιοχή του Ιντλίμπ στην βορειοδυτική Συρία θα εφαρμοσθεί από τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου. «Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ζώνη αποκλιμάκωσης του Ιντλίμπ θα κηρυχθεί καθεστώς εκεχειρίας από τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου», αναφέρεται στο ανακοινωθέν.

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν μετακινηθεί τις τελευταίες εβδομάδες προς τα σύνορα της Τουρκίας εξαιτίας της βίας που επικρατεί την επαρχία αυτή της Συρίας αλλά και τους βομβαρδισμούς των ρωσικών και συριακών κυβερνητικών δυνάμεων. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι με την εκεχειρία θα σταματήσουν οι επιθέσεις από αέρος και ξηράς, κάτι που θα βοηθήσει στο να μην υπάρξει ένα νέο κύμα προσφύγων. Αυτή θα είναι η τέταρτη προσπάθεια επιβολής ειρήνης. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή Ιντλίμπ τις τελευταίες ώρες, με την ανθρωπιστική κρίση να συγκλονίζει όλο τον πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως την Τετάρτη, Πούτιν και Ερντογάν κατέληξαν σε κοινή θέση για την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, στον απόηχο της κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχαν στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν Μόσχας – Άγκυρας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε μια «κοινή θέση» ως προς τη λιβυκή διένεξη και κάλεσαν όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε μια «βιώσιμη κατάπαυση του πυρός».

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρήσουν σε μία βιώσιμη εκεχειρία, η οποία θα υποστηρίζεται από τα απαραίτητα μέτρα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την ομαλοποίηση της καθημερινότητας στην Τρίπολη και τις υπόλοιπες πόλεις» τονίζεται στο ανακοινωθέν.

Το πρακτορείο Anadolu θέλει την κατάπαυση του πυρός να τίθεται σε ισχύ από τις 00:01 του Σαββάτου.

