Μητσοτάκης – Αμερική: Πενς, Πομπέο αποθέωσαν τον Έλληνα πρωθυπουργό

Μητσοτάκης – Αμερική: Μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο επίσημος καλεσμένος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Μάικλ Πενς, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Πενς μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, υποδέχτηκαν τον Έλληνα πρωθυπουργό στην δεξίωση που παρέθεσαν προς τιμήν του, στην αίθουσα «Μπέντζαμιν Φράνκλιν». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο ΥΠ.ΕΞ, μίλησαν με πολύ κολακευτικά σχόλια για τον κ. Μητσοτάκη, παρουσία 300 περίπου προσκεκλημένων, με τον πρωθυπουργό να τονίζει πως είναι «πολύ περήφανος που ηγούμαι της Ελλάδας σε αυτή την ιστορική στιγμή για τις σχέσεις μας που θα γίνονται ολοένα και πιο ισχυρές».

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα αποτελεί «τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο των ΗΠΑ», τονίζοντας πως είναι «πεπεισμένος» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό της χώρας. «Μιλήσαμε για την γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και χάρηκα που άκουσα το αυτονόητο, δηλαδή ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ σε αυτή τη γωνία του κόσμου. Είμαι πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας καθώς υπερασπίζεται τα δικαιώματά της με το βλέμμα στο μέλλον και εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυξη για την ευημερία όλων των Ελλήνων», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Pleased to be joined by @VP Pence in welcoming Prime Minister Mitsotakis to @StateDept today. #Greece is a pillar of stability and key partner in the region, and I was glad for the opportunity to further strengthen our bilateral relationship. pic.twitter.com/XOOn5V7Qek

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 9, 2020