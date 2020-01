Μητσοτάκης Αμερική: Δημοσιογράφος εντυπωσιάστηκε με τα αγγλικά του πρωθυπουργού

Μητσοτάκης Αμερική: Εντυπωσιασμένος από τα αγγλικά του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως έμεινε ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ο οποίος έκανε σχετικό σχόλιο στο Twitter.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων μεταξύ Τραμπ και Μητσοτάκη, ο Simon Marks έγραψε:

«Αξιοσημείωτο: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει καλύτερα αγγλικά από τον πρόεδρο Τραμπ».

And once again, the leader of a foreign country – this time Greece – is more facile speaking English than Trump.

