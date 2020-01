Διαδηλώσεις Γαλλία: Ακίνητα τα συνδικάτα – «Αγώνας» για το συνταξιοδοτικό

Διαδηλώσεις Γαλλία: Ο Πύργος του Άιφελ κλειστός, μέσα συγκοινωνίας σε υπολειτουργία, απεργίες των δικηγόρων, της μέσης εκπαίδευσης, των διυλιστηρίων… η χώρα ζει σήμερα μία ακόμη ημέρα κινητοποιήσεων σε εθνική κλίμακα κατά της μεταρρύθμισης των συντάξεων στην Γαλλία, την τέταρτη από την έναρξη του μπρα-ντε-φερ με την κυβέρνηση εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν «216 διαδηλώσεις στην Γαλλία, ποτέ δεν έχουν γίνει τόσες», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του συνδικάτου CGT Φιλίπ Μαρτινές στο δίκτυο Europe1, κάνοντας λόγο για έναν «δίκαιο αγώνα» κατά μίας «κακής μεταρρύθμισης».

Το σχέδιο της εμβληματικής μεταρρύθμισης της θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έχει ως στόχο την διαμόρφωση ενός οικουμενικού συνταξιοδοτικού συστήματος, που θα αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα των 42 ειδικών καθεστώτων. Προβλέπει τη σταδιακή μετακίνηση του ορίου ηλικίας στα 64 χρόνια μέχρι το 2027, όριο που θα συνδέεται με οικονομικά κίνητρα για τους Γάλλους που θα εργάζονται πέραν του συνταξιοδοτικού ορίου ηλικίας (στα 62 έτη σήμερα).

1 year + 8 weeks of massive protests in France.

📽️ || #Marseille (#Greve9Janvier)

Mainstream media will never show you this video.

We are the media now.pic.twitter.com/uab7N1BrEO

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) January 9, 2020