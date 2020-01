Brexit συμφωνία: Πέρασε με 330 ψήφους – Πότε είναι η οριστική αποχώρηση

Brexit συμφωνία: Ύστερα από τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις και τις ήττες που υπέστη από τη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός πρωθυπουργός, εγκρίθηκε με 330 ψήφους η συμφωνία για το Brexit. Οι Βρετανοί βουλευτές ψήφισαν τη νομοθεσία που θα επιτρέψει το Brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την τελευταία πράξη του δράματος στο Brexit, με μια συμφωνία εξόδου που τερματίζει μια τουλάχιστον τριετή περίοδο διαμάχης αναφορικά με τους όρους ενός άνευ προηγουμένου διαζυγίου. Γύρω στις 19:00 ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον γύρισε σελίδα σε μια από τις βαθύτερες πολιτικές κρίσεις της Βρετανίας εδώ και δεκαετίες όταν η κάτω βουλή του βρετανικού Κοινοβουλίου ψήφισε για να εγκρίνει τη νομοθεσία που θα θέτει σε εφαρμογή τη συμφωνία εξόδου που συνήφθη με την ΕΕ πέρυσι.

«Η διασφάλιση της ψήφισης της νομοθεσίας στη Βουλή των Κοινοτήτων θα είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τζόνσον. Η νομοθεσία θα σταλεί στη συνέχεια στην άνω βουλή και αναμένεται να γίνει νόμος τις επόμενες εβδομάδες, αφήνοντας αρκετό χρόνο προκειμένου η Βρετανία να αποχωρήσει στις 31 Ιανουαρίου με μια συμφωνία που θα ελαχιστοποιεί την όποια αναταραχή στο μέτωπο της οικονομίας. Κατά του σχεδίου αποχώρησης τάχθηκαν 231 βουλευτές. Η Βρετανία θα αποχωρήσει, όπως έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ, οριστικά στο τέλος Ιανουαρίου από την Ένωση.

"The ayes to the right 330, the noes to the left 231"

MPs vote to pass the Withdrawal Agreement Bill on its final reading in the House of Commons

The bill, which will implement the UK government's Brexit deal, will now move to the Lordshttps://t.co/aQXZn9q6PL pic.twitter.com/SRCh4MT8PY

