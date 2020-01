Συντριβή Boeing Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία

Συντριβή Boeing Ιράν: Συγκλονίζει το αεροπορικό δυστύχημα του ουκρανικού αεροσκάφους Boeing 737 με 176 επιβαίνοντες (167 επιβάτες και 9μελες πλήρωμα) που συνετρίβη στην Τεχεράνη. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Τεχεράνη με προορισμό το Κίεβο και συνετρίβη εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με το Irna.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ο ανταποκριτής του BBC, Αλί Χασέμ, φαίνεται το αεροσκάφος να έχει πιάσει φωτιά, ενώ βρίσκεται στον αέρα. Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ιρανικής πόλης Πάραντ.

Τεχνική βλάβη

Ο επικεφαλής του τμήματος Εκτάκτων Αναγκων του Ιράν δήλωσε στο Sputnik ότι η αιτία της συντριβής είναι καθαρά τεχνική με πληροφορίες, που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, να μιλούν για φωτιά σε έναν από τους κινητήρες του Boeing 737-800. Το αεροσκάφος ήταν μόλις τριών ετών και είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Τα στοιχεία της πτήσης δείχνουν ότι μόλις έφτασε στα 7.900 πόδια κάτι συνέβη και κατέπεσε.

Όπως ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών από τη συντριβή δεν υπάρχει ούτε ένας επιζών επιβεβαιώνοντας τους φόβους που είχαν εκφράσει νωρίτερα τόσο Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και εκπρόσωποι της Ερυθράς Ημισελήνου καθώς το αεροπλάνο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από εκπροσώπο της UIA ένα επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας συνετρίβη όχι μακριά από το αεροδρόμιο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο “Ιμάμης Χομεϊνί” της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι σε φάση επιβεβαίωσης οι επιβάτες και το πλήρωμα της προαναφερθείσας πτήσης είναι νεκροί» ανέφερε το ουκρανικό ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο Facebook.

