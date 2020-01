Τραμπ Ιράν: Οργή προέδρου των ΗΠΑ μετά την απόσυρση από την πυρηνική συμφωνία

Τραμπ Ιράν: Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται και Ουάσινγκτον – Τεχεράνη ανταλλάζουν σκληρές απειλές ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόσυρση του Ιράν από τη συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών, τόνισε – σε ένα οργισμένο tweet του και χωρίς να αποφεύγει την όξυνση της κόντρας- ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται ποτέ να έχει πυρηνικό όπλο.

Νωρίτερα η σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κελιάν Κόνγουε, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι βέβαιος ότι θα μπορούσε ακόμη να επαναδιαπραγματευτεί μια νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν ο Τραμπ πιστεύει ότι θα μπορούσε να πείσει το Ιράν να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, η Κόνγουεϊ απάντησε: «Έχει πει ότι είναι ανοιχτός. Αν το Ιράν θέλει να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν φυσιολογική χώρα… ασφαλώς, σίγουρα».

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020