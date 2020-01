Λιβύη Χαφτάρ: Ο στρατός μπήκε στο λιμάνι της Σύρτης

Λιβύη Χαφτάρ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προέλαση των δυνάμεων του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη. Σύμφωνα με το Sputnik και το LibyaReviw ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) μπήκε στην πόλη Σύρτη. Οι στρατιώτες του Χαφτάρ φέρονται να ανέκτησαν τον έλεγχο του λιμανιού. Σύμφωνα με το Sputnik που επικαλείται πηγή του LNA υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Χαφτάρ τέθηκε η στρατιωτική βάση ασ-Σαντί, περιοχές της Σύρτης και τώρα κατευθύνονται στο κέντρο της πόλης.

Η Σύρτη είναι παραθαλάσσια μεσογειακή πόλη, περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ της Βεγγάζης και της πρωτεύουσας Τρίπολης.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χάφταρ υποστηρίζει ότι κατέλαβε περιοχές γύρω από τη Σύρτη, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής βάσης αλ Καρνταμπίγια.

«Κατευθυνόμαστε προς την καρδιά της πόλης για να ολοκληρώσουμε την απελευθέρωσή της», είπε ο Χάλεντ αλ Μαχτζούμπ, ένας εκπρόσωπος του ΛΕΣ.

Ένας κάτοικος της πόλης είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters: «Βλέπουμε αυτοκινητοπομπές του ΛΕΣ μέσα στην πόλη της Σύρτης (…) Ελέγχουν μεγάλο μέρος της πόλης τώρα. Επίσης, ακούμε πυρά».

URGENT: Libyan National Army enters Sirte, takes control of sea port, some city areas – army source https://t.co/a8aYtQusrS pic.twitter.com/Ghjspk7EUt

#BREAKING LNA forces continue their advance and enter Sirt. #Libya pic.twitter.com/OPM9ifTYod

#BREAKING

LNA forces advance towards the centre of Sirt, capturing “Al-Saadi” military base . #Libya pic.twitter.com/NqtYVK4Rnu

— LibyaReview (@LibyaReview) January 6, 2020