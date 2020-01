ΗΠΑ Ιράν – πόλεμος: Ανταλλαγή απειλών και φόβοι για αντίποινα

ΗΠΑ Ιράν – πόλεμος: “Μπαρούτι” μυρίζει στη Μέση Ανατολή, με τους Ιρανούς που θρηνούν για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, να εξαπολύουν μύδρους κατά ΗΠΑ και Ισραηλινών και τον Ντόναλντ Τραμπ να ρίχνει λάδι στη φωτιά απευθύνοντας νέες απειλές. Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους της Τεχεράνης για την κηδεία του υποστράτηγου της Δύναμης αλ Κουντς Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος δολοφονήθηκε από αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη την Παρασκευή. Την ίδια ώρα η κόρη του προειδοποίησε ότι ο θάνατός του θα φέρει στις ΗΠΑ «μαύρες ημέρες». «Παράφρονα Τραμπ, μην πιστεύεις ότι έχουν τελειώσει όλα τώρα που ο πατέρας μου έγινε μάρτυρας», τόνισε η Ζεϊνάμπ Σουλεϊμανί.

Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα επικεφαλής της Δύναμης αλ Κουντς χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πολύ πριν τις 08:00 γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, όπου αργότερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ηγήθηκε της προσευχής για τον εκλιπόντα στρατηγό. Το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω από το πανεπιστήμιο, αλλά και όσοι Ιρανοί περπατούσαν κατά μήκος των λεωφόρων κρατούσαν κόκκινες σημαίες (το χρώμα του αίματος των «μαρτύρων») ή σημαίες του Ιράν, αλλά και του Λιβάνου και του Ιράκ. Τα φέρετρα του Σουλεϊμανί αλλά και του επικεφαλής της ιρακινής πολιτοφυλακής Κατάεμπ Χεζμπολάχ, του Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις που επίσης σκοτώθηκε στην επιδρομή της Παρασκευής, πέρασαν πάνω από τα κεφάλια του πλήθους.

Έχοντας στο πλευρό του τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί και τον επικεφαλής της δικαστικής αρχής Εμπραχίμ Ραϊσί, ο Χαμενεΐ προσευχήθηκε στα αραβικά λίγο μετά τις 09:30 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) προτού αποχωρήσει. Παρόντες στην κηδεία ήταν και κάποιοι από τους συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, ανάμεσά τους και ο Ισμαήλ Χανίγε, επικεφαλής της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς ο οποίος δήλωσε: «Δηλώνω ότι ο μάρτυρας διοικητής Σουλεϊμανί είναι μάρτυρας της Ιερουσαλήμ».

Στη συνέχεια η σορός του Σουλεϊμανί θα μεταφερθεί στην πλατεία Αζαντί, στη δυτική Τεχεράνη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να περιμένουν στην ουρά για να αποχαιρετίσουν τον στρατηγό.

Η κυβέρνηση του Ιράν κήρυξε τη σημερινή ημέρα αργία στην Τεχεράνη, ώστε να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν στην κηδεία του Σουλεϊμανί. Αρκετοί δρόμοι στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας παρέμειναν κλειστοί για την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί το πλήθος, ενώ κλειστά παραμένουν σχολεία και πανεπιστήμια.

Από την Τεχεράνη η σορός του εκλιπόντα στρατηγού θα μεταφερθεί στην ιερή σιιτική πόλη Κομ, όπου θα πραγματοποιηθεί μία άλλη τελετή προς τιμή του μπροστά από το μαυσωλείο.

Bodies of slain General #Solemani & comrades arrive in #Ahwaz, Iran. A mammoth funeral procession has kicked off. Images of hundreds of thousands mourners packing the streets, bridge & square, is colossal. pic.twitter.com/HEZQhI11Nl

— Hala Jaber (@HalaJaber) January 5, 2020