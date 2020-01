Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς: Έξι τουρίστες νεκροί στην Ιταλία

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς: Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 11 ακόμη τραυματίστηκαν τα ξημερώματα τις Κυριακής στο Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε γκρουπ τουριστών, παρασύροντας και τραυματίζοντας θανάσιμα αρκετούς από αυτούς. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το περιστατικό συνέβη στο Λουτάγκο της περιφέρειας Άλτο Αντίτζε γύρω στη 1.15 π.μ. και οι πρώτες πληροφορίες ότι τα θύματα κατάγονται από τη Γερμανία.

Όπως αναφέρει η La Repubblica, το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στους τουρίστες έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι συνθήκες του περιστατικού, ούτε έχει εκδοθεί ακόμα επίσημη ανακοίνωση με τα ονόματα των θυμάτων. Σύμφωνα με την Corriere Della Sera, οι τουρίστες που χτυπήθηκαν ήταν όλοι άτομα νεαρής ηλικίας.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, το περιστατικό συνέβη όταν οι τουρίστες επέστρεφαν στο λεωφορείο τους, έχοντας περάσει τη βραδιά σε ένα μπαρ της περιοχής. Ο οδηγός είναι ένας 28χρονος ντόπιος άνδρας, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Τρεις από τους τραυματίες είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

#Italy #Südtirol #Bruneck:A car drove into a tourist group in South Tyrol & fatally injured six people. A police spox told the DPA that the victims are believed to be from #Germany. Rai Südtirol reported that the vehicle crashed into a group of 17 people in Luttach,Ahrntal Valley https://t.co/mqm0DckgZk pic.twitter.com/WmA0utPaeQ

— NewsAspect (@newsaspect) January 5, 2020