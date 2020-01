Ιρανός υποστράτηγος: Βίντεο Πομπέο – Πανηγυρισμοί μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί

Ιρανός υποστράτηγος: Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ανέβασε σήμερα στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter βίντεο το οποίο κατ’ αυτόν εικονίζει Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο», εορτάζοντας τον θάνατο του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

«Ιρακινοί — Ιρακινοί — χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία· ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια», σχολίασε ο Πομπέο κάτω από ένα απόσπασμα βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων το οποίο εικονίζει ένα πλήθος που κάνει πορεία κατά μήκος δρόμου ανεμίζοντας σημαίες του Ιράκ και πανό.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εξόντωση του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. «Κατά διαταγή του προέδρου, ο αμερικανικός στρατός έλαβε αποφασιστικά αμυντικά μέτρα για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό σκοτώνοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. Σκοπός ήταν «η αποτροπή μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων», όπως πρόσθεσε το Πεντάγωνο στη σχετική ανακοίνωση.

Το Ιράν και τα «ελεύθερα έθνη της περιοχής» θα πάρουν εκδίκηση από τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ρουχανί.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020