Αυστραλία φωτιές: Οι πυρκαγιές έχουν αφανίσει σχεδόν μισό δισ. ζώα και φυτά

Αυστραλία φωτιές: Κι ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίουν την Αυστραλία, οι απώλειες αυξάνονται με αποκαρδιωτικούς ρυθμούς με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν μιλούν για μισό δισεκατομμύριο ζώα και φυτά να έχουν αφανιστεί. Οι οικολόγοι από το πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ εκτιμούν πως σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ζώα και φυτά έχουν αφανιστεί από την έναρξη των πυρκαγιών. Η πύρινη λαίλαπα έχει καταστρέψει σπίτια και έχει εκτοπίσει χιλιάδες ανθρώπους στις ακτές από τη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτόρια.

Σχεδόν 12,35 εκατομμύρια εκτάρια γης έχουν γίνει στάχτη σε όλη την χώρα, ενώ τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αναφέρει το πρακτορείο, Associated Press. Σχεδόν 480 εκατομμύρια θηλαστικά, πουλιά και ερπετά έχουν χαθεί από την ενίσχυση των πυρκαγιών το Σεπτέμβρη, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο, αλλά ο πραγματικός αριθμός αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τις περιοχές που μαίνεται η φωτιά, δείχνουν καγκουρό να προσπαθούν να ξεφύγουν από τα δάση που καίγονται και καρβουνιασμένα πτώματα από κοάλα να κείτονται στη γη.

@PauleyP please pray for Australia we have lost nearly 500 million animals in the current fire crisis. Dramatically increasing the extinction of our Koalas and others pic.twitter.com/iPYQiShtO7

— Kelly B (@KellyB45) January 3, 2020