Μητσοτάκης Νετανιάχου: Η συνάντηση ενόψει υπογραφών για τον Eastmed

Μητσοτάκης Νετανιάχου: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο ηγέτης του Ισραήλ έφτασε στις 14:00 στο Μέγαρο Μαξίμου και είχε συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν μεταβούν στο Ζάππειο για την υπογραφή τις Διακρατικής συμφωνίας για τον αγωγό EastMed, ενώ νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis at the Prime Minister’s Office in Athens. 🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/FSyMJ39l2m

— PM of Israel (@IsraeliPM) 2 Ιανουαρίου 2020