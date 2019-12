Πυροβολισμοί Τέξας: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί στην εκκλησία

Πυροβολισμοί Τέξας: Tη στιγμή που ο ένοπλος, ο οποίος σκοτώθηκε, ανοίγει πυρ την ώρα της λειτουργίας σε εκκλησίας στο Τέξας έδωσε στη δημοσιότητα ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός BNO News. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος της εκκλησίας. O δράστης σηκώθηκε από τη θέση του και πρόλαβε να πυροβολήσει δύο άτομα. Ωστόσο, προφανώς δεν είχε ελέγξει νωρίτερα το χώρο, με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσει και να τον σκοτώσει ένας φύλακας της εκκλησίας.

Ένας από τους άνδρες που πυροβολήθηκε από τον δράστη βρήκε τραγικό τέλος, ενώ ο άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος ια παρουσιαστεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εκείνος, δηλώνει αθώος.

NEW: Video shows man opening fire at Texas church before he is shot by a security guard; 2 dead, 1 critical (blurred to hide victims, viewer discretion is advised) pic.twitter.com/hulXR7MYIy

— BNO News (@BNONews) December 29, 2019