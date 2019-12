Βασιλική Ανδρίτσου κόρη: Η βάπτιση του παιδιού της και η ανάρτηση στο Instagram

View this post on Instagram

Όταν όλα έχουν πάρει τη θέση τους…όταν η μαγεία έχει μπει για τα καλά στη ζωή σου…όταν η ευτυχία είναι μικρή λέξη για να περιγράψεις αυτό που νιώθεις..Καλά Χριστούγεννα σε όλους παιδιά…🎄🎄🎄♥️♥️♥️ #merrychristmas🎄 #mypeople❤️ #thebestfamily #onlylove #happiness #christmasmagic✨