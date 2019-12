Αεροπλάνο έπεσε στο Καζακστάν: Μετέφερε 100 επιβάτες, νεκροί και επιζώντες

Αεροπλάνο έπεσε στο Καζακστάν: Τραγικό δυστύχημα συνέβη κοντά στο Αλμάτι του Καζακστάν, όταν ένα αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε κτίριο. Το αεροπλάνο είχε 100 επιβάτες και έπεσε πάνω σε κτίριο, σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το αεροδρόμιο του Αλμάτι, η πτήση της εταιρείας είχε προορισμό την πόλη Νουρ Σουλτάν, αλλά χάθηκε από τα ραντάρ. Το αεροπλάνο βρέθηκε συντετριμμένο στο έδαφος και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 14 ανθρώπων, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία απομακρύνουν κατοίκους που ζουν γύρω από την περιοχή του δυστυχήματος. Παράλληλα, τουλάχιστον 35 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 23 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αεροδρομίου του Αλμάτι, από το δυστύχημα υπάρχουν και επιβάτες οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν. Οπως τονίζουν στην ανακοίνωση που έδωσαν και στο Facebook, στο αεροπλάνο τύπου Φόκερ-100, δεν υπήρχε φωτιά και αυτό προσέκρουσε σε διώροφο κτίριο, αφού έχασε ύψος και χτύπησε σε έναν φράχτη. Το αεροπλάνο άνηκε στην εταιρία Bek Air. Το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι πτήσεις με αεροσκάφη Φόκερ-100 μετά το δυστύχημα.

Footage from the scene after Bek Air passenger plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan #Kazakhstan #kazakhstanplane #planecrash #planecrashes #plane #bekair #bekairplane pic.twitter.com/zTgH52gc4L

