Τομ Χανκς Ελλάδα: Τιμητική πολιτογράφηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τομ Χανκς Ελλάδα: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, υπέγραψε, σήμερα, τιμητική πολιτογράφηση του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού και λάτρη της Ελλάδας, Τομ Χανκς. Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ έχει παντρευτεί με τη Ρίτα Γουίλσον (ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας της, η οποία ονομαζόταν Δωροθέα) και διακρίνεται για το φιλανθρωπικό του έργο. Εδώ και πολλά χρόνια ο Τομ Χανς περνάει τα καλοκαίρια του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αντίπαρο, όπου το ζευγάρι έχει σπίτι.

Ο ίδιος έχει φωρογραφηθεί πολλές φορές να γιορτάζει στην Αμερική το Πάσχα σύμφωνα με τα ελληνικά έθιμα και έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι λατρεύει την Ελλάδα. Ο Τομ Χανκς (Thomas Jeffrey “Tom” Hanks, 9 Ιουλίου 1956) είναι Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ο Χανκς δούλεψε στην τηλεόραση και σε οικογενειακές κωμωδίες, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία Μπιγκ (Big) το 1988, πριν επιτύχει και σαν δραματικός ηθοποιός σε επιτυχημένες ταινίες όπως Φιλαδέλφεια (Philadelphia, 1993) και Φόρεστ Γκαμπ (Forrest Gump, 1994) για τις οποίες κέρδισε συνεχόμενα το βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου τις χρονιές 1993 και 1994.

Τομ Χανκς Ελλάδα: Λίγα λόγια την επαγγελματική του πορεία

Το 1979, ο Χανκς πήγε στη Νέα Υόρκη όπου έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο χαμηλού προϋπολογισμού σλάσερ φιλμ Ο Δολοφόνος με το Στιλέτο (He Knows You’re Alone, 1980). Την ίδια χρονιά κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αμερικανική κωμική σειρά Bosom Buddies, η οποία προβαλλόταν για δύο χρόνια. Το 1982 έκανε γκεστ εμφάνιση στην επιτυχημένη σειρά Happy Days. Η συμμετοχή του αυτή, τράβηξε την προσοχή του σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ, ο οποίος εκείνη την περίοδο δούλευε πάνω στο φιλμ Η Γοργόνα (Splash, 1984), μια ρομαντική κωμωδία με θέμα μια γοργόνα που ερωτεύεται έναν άνθρωπο.

Ο Χάουαρντ ήθελε τον Χανκς για το ρόλο του αδερφού του πρωταγωνιστή αλλά τελικά κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία έδωσε στον Χανκς την κατάλληλη ώθηση ώστε να έρθει στο προσκήνιο, αφού αποδείχτηκε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με 69 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office.[17] Το 1983-1984, ο Χανκς έκανε τρεις γκεστ εμφανίσεις σε μια ακόμη πετυχημένη αμερικανική σειρά Family Ties.