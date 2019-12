Συντριβή αεροσκάφους: Μαχητικό αεροπλάνο MIG-29 συνεθλίβη στο Ιράν

Συντριβή αεροσκάφους: Νέα συντριβή μαχητικού αεροσκάφους είχαμε το πρωί της Τετάρτης. Μία ημέρα μετά τη συντριβή ενός Su-57 στη Ρωσία, ένα MIG-29 συνετρίβη στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters και το πρακτορείο ILNA, το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ρωσικής κατασκευής, τύπου MIG-29. Από τις πρώτες πληροφορίες, προκύπτει ότι οι δυο χειριστές του μαχητικού αεροσκάφους είναι νεκροί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια συντριβής του αεροσκάφους. Παρά ταύτα, ιρανικά ΜΜΕ σχολιάζουν ότι υπαίτια για τη συντριβή είναι η Ρωσία, καθώς μεταξύ κυρώσεων που επέβαλλε στο Ιράν είναι η διακοπή παροχής αναγνωρισμένων ανταλλακτικών για τα MIG-29.

#BREAKING: Unfortunately, Lt. Col. Rahmani, one of #Iran Air Force best test pilots died minutes ago after his MiG-29 fighter jet crashed into Sabalan mountain during a test flight. Due to #Russia‘s sanctions, #IRIAF is forced to use none-standard parts during overhaul of MiG-29s pic.twitter.com/p3QdJMAbhD

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 25 Δεκεμβρίου 2019