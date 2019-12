Τάιρα Μπανκς GNTM: Το… σκέφτηκε και “έστειλε” μήνυμα στην παραγωγή

Τάιρα Μπανκς GNTM: Μέχρι την Τάιρα Μπανκς έφτασε το αποτέλεσμα του τελικού του GNTM 2. Οι χρήστες των social media ενημέρωσαν την Τάιρα Μπανκς για το τι έγινε στον τελικό του GNTM 2 και εκείνη ζήτησε μέσω Twitter περισσότερες πληροφορίες. Οι τουιτεράδες έσπευσαν να μιλήσουν για το πρόβλημα που προέκυψε με την ψηφοφορία του κοινού και τις δύο νικήτριες.

«Διάβασα τα σχόλια και τώρα έχω κατανοήσει τι έχει συμβεί», έγραψε η Τάιρα Μπανκς.

«Προς τους θαυμαστές: Ξέρω ότι είναι χάλια να επενδύεις και να παρακολουθείς το πρόγραμμα και να συμβαίνει αυτό.. είναι σαν…ανάθεμα, σαν κατάρα! Προς τους παραγωγούς: Ξέρω ότι ακούσατε τους θεατές και θα δουλέψετε περισσότερο να προσπαθήσετε να αποφύγετε κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Στις νικήτριες (καρδούλες και φιλί)!», πρόσθεσε το μοντέλο και παρουσιάστρια επί χρόνια του America’s Next Top Model.

I’m reading comments & now have a general understanding.

To the fans: I know it sucks when you invest in watching & then this happens. It’s like…DAMN!!!

To the producers: I know you hear the fans and will work overtime to try to avoid this in the future.

To the winners: 💛😘

— Tyra Banks (@tyrabanks) December 21, 2019