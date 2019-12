Τουρκία Λιβύη συμφωνία: Η Βουλή επικύρωσε την στρατιωτική συνεργασία

Τουρκία Λιβύη συμφωνία: Η Βουλή της Τουρκίας έδωσε το «πράσινο φως» στο νομοσχέδιο για την επικύρωση της συμφωνίας με τη Λιβύη για τη στρατιωτική συνεργασία. Πρόκειται για μία από τις δύο συμφωνίες που υπέγραψε η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη, προκαλώντας έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Η μία αφορούσε τα θαλάσσια σύνορα και η άλλη, αυτή που επικυρώθηκε τώρα, ήταν ένα μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη είχε καλέσει τους «εξωγενείς παράγοντες» να σταματήσουν να τροφοδοτούν τη σύγκρουση στη Λιβύη, κάνοντας σχόλιο για τη συμφωνία που εγκρίθηκε τώρα από τη Βουλή της Τουρκίας.

O αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, είχε δηλώσει νωρίτερα το Σάββατο ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να κάνει τα απαραίτητα βήματα, αν η Λιβύη το ζητήσει, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανάπτυξης Τούρκων στρατιωτών στη Λιβύη. «Αν οι Λίβυοι αδελφοί μας κάνουν ένα τέτοιο αίτημα, η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Anadolu.

Turkish parliament ratifies motion on Turkey-Libya deal https://t.co/3zu4SwUPCI pic.twitter.com/uVsll5KQf9

Παράλληλα, η Τουρκία συνέχισε να απειλεί ότι δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω στη στρατηγική που έχει χαράξει, σε ό,τι αφορά την ανατολική Μεσόγειο. «Τα ξένα σχόλια για την πρόσφατη συμφωνία της Τουρκίας με την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης δεν θα εμποδίσουν την τουρκική κυβέρνηση να ακολουθήσει τη δική της ατζέντα στην ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, σε άρθρο του. Πάντως, οι τελευταίες εξελίξεις και η συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης φαίνεται πως έδωσαν ώθηση προκειμένου να συμφωνήσουν Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλίας και Ισραήλ ώστε να προχωρήσει ο αγωγός φυσικού αερίου East Med, σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ.

«Η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης δείχνει ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τα στραβά μάτια σε οποιαδήποτε τετελεσμένα στην ανατολική Μεσόγειο και διασφαλίζει ότι η Τουρκία είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να αγνοηθεί», επισήμανε ακόμη και σημείωσε: «Η Τουρκία με τις πολιτικές και ιστορικές της ευθύνες δεν θα παρακολουθεί συμβάντα στην περιοχή ως απλός παρατηρητής χωρίς να παρεμβαίνει».

#BREAKING Turkish parliament ratifies motion on approval of MOU on Turkey-Libya security, military cooperation

