Καραμπόλα ΗΠΑ: Φρικτό τροχαίο στην Πενσιλβάνια με 30 οχήματα

Καραμπόλα ΗΠΑ: Σοκαριστικό τροχαίο έγινε στην Πενσιλβανία των ΗΠΑ, με καραμπόλα 30 οχημάτων και απολογισμό 2 νεκρούς και 44 τραυματίες. Τα 20 από τα 30 οχήματα ήταν φορτηγά, με τους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο, να κάνουν λόγο για πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω της κακοκαιρίας. Η χιονόπτωση ήταν πυκνή στη περιοχή, με αποτέλεσμα να γίνει η σφοδρή σύγκρουση, με τις εικόνες από τα αναποδογυρισμένα φορτηγά στην άσφαλτο να είναι τρομακτική.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν είναι σε σοβαρή κατάσταση κάποιος από τους 44 τραυματίες. Ο δρόμος στον οποίο έγινε η καραμπόλα, παρέμεινε κλειστός για πολλές ώρες.

At least two people were killed in a major pile-up on Interstate 80 in Union County, Pennsylvania.

Drivers reported low visibility in the area around the time of the crash. https://t.co/1sjTWsGfBL pic.twitter.com/ulsuPFdfbD

— ABC News (@ABC) December 20, 2019