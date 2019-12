Ελεονώρα Μελέτη πατέρας: Ποζάρουν αγκαλιά και η ομοιότητα είναι εμφανής

View this post on Instagram

Είμαστε ίδιοι. Έχουμε το ίδιο σχήμα προσώπου, πανομοιότυπα αυτιά & δάχτυλα στα χέρια & στα πόδια. Το ίδιο χαμογελο. Την ίδια μύτη… & πάντα μου έλεγε να μη στενοχωριέμαι γιατί μπορεί να μην είναι γαλλική είναι όμως παπά…γαλλική! Έχουμε & τον ίδιο χαρακτήρα. Τις ίδιες ιδιοτροπίες & δυσκολίες. Την ίδια πολυπλοκότητα σκέψης. Με τον μπαμπά μου είμαστε τόσο ίδιοι που πλέον πιστεύω πως δεν είναι απλά θέμα DNA. Νομίζω πως από την αδυναμία που του έχω, την αγάπη που νιώθω γι’αυτόν, τον έχω εσωτερικεύσει. Ο μπαμπάς μου μου έχει πει σοφές κουβέντες που τις έχω πάντα στο μυαλό μου κάθε φορά που ζορίζομαι. Είναι πρότυπο Αρσενικού. Ο μπαμπάς μου είναι εσωστρεφής. Έχει πολύ χιούμορ, του αρέσει το διάβασμα, δεν είναι πολύ κοινωνικός είναι όμως ευαίσθητος. Είναι αυτοδημιούργητος & αυτό τον έχει θέσει τόσο ψηλά στα μάτια μου. Εργατικός, επίμονος. Με τον μπαμπά μου δεν έχουμε πολλές φωτογραφίες γιατί δεν αρέσουν ούτε σε μένα ούτε σε εκείνον. & νομίζω ότι όταν του ζητησα να πάρουμε μέρος στο project της La Mer, ξέρω πως κατά βάθος δέχτηκε γιατί είχε ήδη οραματιστεί πού θα βάλει την κορνίζα με τη φωτογραφία μας…#LaMerxSorrenti #LoveLaMer #LaMer #LaMerxEleonoraMeleti