Μις Νιγηρία 2019: Viral – Έχασε το στέμμα, αλλά πανηγύριζε σαν παιδί

Μις Νιγηρία 2019: Η Μις Νιγηρία δεν κέρδισε το στέμμα της Μις Κόσμος το Σάββατο, αλλά κανείς δεν θα το καταλάβαινε από την αντίδρασή της όταν ανακοινώθηκε το όνομα της νικήτριας. Κατά την διάρκεια του τελευταίου γύρου του διαγωνισμού, μόνο τρεις διαγωνιζόμενες έμειναν στην σκηνή και περίμεναν να μάθουν ποια θα ήταν η επόμενη Μις Κόσμος. Στην σκηνή βρίσκονταν η Μις Νιγηρία, Νιεκάκι Ντάγκλας, η Μις Βραζιλία, Έλις Κοέλο και η Μις Τζαμάικα, Τόνι-Αν Σινγκ. Όταν ανακοινώθηκε το όνομα της νικήτριας, η Μις Νιγηρία ξέσπασε σε πανηγύρια και ζητωκραυγές. Η χαρά της ήταν τόσο μεγάλη που άρχισε να χορεύει επάνω στην σκηνή, προτού αγκαλιάσει την γυναίκα που κατέκτησε τον τίτλο – την Μις Τζαμάικα.

Από την πλευρά της, η νικήτρια έδειχνε σοκαρισμένη από την ανακοίνωση και συγκλονισμένη με τον νέο της τίτλο, ενώ η Μις Βραζιλία της έκανε μια θερμή, συγχαρητήρια αγκαλιά. Ευτυχώς, όμως η Ντάγκλας – Μις Νιγηρία – είχε υπερβολικό ενθουσιασμό και για τις δύο. Και μπορεί να έχασε τον τίτλο, ωστόσο, ο ενθουσιασμός της ήταν τόσο ειλικρινής, που έδειξε να μην την νοιάζει καθόλου.

Φυσικά, η ειλικρινής αντίδραση της Μις Νιγηρία στην νίκη της φίλης της έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς χρήστες του Twitter να μοιράζονται την γλυκιά στιγμή και άλλοι να βρίσκουν έμπνευση για την αναζήτηση ενός πραγματικού φίλου, όπως η Μις Νιγηρία.

«Όλοι μας χρειαζόμαστε μια Μις Νιγηρία στην ζωή μας… με τέτοια θετικότητα και υποστήριξη» έγραψε κάποιος αφότου είδε το συγκινητικό βίντεο. «Είθε οι φίλοι σας να ενθουσιάζονται τόσο με την επιτυχία σας όσο η Μις Νιγηρία» τόνισε ένας ακόμη. «Δεν ξέρω τι ήταν καλύτερο, να βλέπω την Μις Νιγηρία να πανηγυρίζει την νίκη της Τζαμάικας ή το γνήσιο βλέμμα δυσπιστίας της Μις Τζαμάικα που κέρδισε» έγραψε κάποιος «Συγκινήθηκα με την αντίδραση της Μις Νιγηρία. Μια γυναίκα που γιορτάζει την επιτυχία μιας άλλης γυναίκας με αυτό τον τρόπο. Βασίλισσα» πρόσθεσε ένας ακόμη με έναν άλλον να αναφέρει: «Δεν ξέρω τι ήταν καλύτερο, να βλέπω την Μις Νιγηρία να πανηγυρίζει την νίκη της Τζαμάικας ή το γνήσιο βλέμμα δυσπιστίας της Μις Τζαμάικα που κέρδισε». Τέλος, ένας άλλος τόνισε: «Θεέ μου, δώσε μου την χαρά να χαίρομαι με άλλους όπως η Μις Νιγηρία. Αμήν».

Lord, grant me the beauty in rejoicing for others like Miss Nigeria. Amen https://t.co/q1ohcNEODk

— Christina Edmondson (@DrCEdmondson) December 15, 2019