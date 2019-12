Ερντογάν Ευρώπη: “Οι Τούρκοι δεν είναι ξένοι, αλλά οι οικοδεσπότες”, είπε από τη Γενεύη

Ερντογάν Ευρώπη: Οι Τούρκοι δεν είναι ξένοι στην Ευρώπη, είναι οικοδεσπότες, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταξύ άλλων, σε ομιλία του στη Γενεύη. Ο Ερντογάν μίλησε σε Τούρκους που ζουν στην Ελβετία, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γενεύη για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τους πρόσφυγες. «Κάθε ένας από τους αδελφούς μας που ζουν στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύουν το τουρκικό έθνος. Στα μάτια μας, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους 82 εκατ. πολίτες μας», είπε ο Ερντογάν.

«Οι Τούρκοι στην Ευρώπη είναι στο σπίτι τους. Δεν είναι ξένοι, δεν συνιστούν ‘το άλλο’. Είναι οικοδεσπότες», ανέφερε ακόμη ο Ερντογάν στην ομιλία του, σύμφωνα με το Anadolu, ενώ χαρακτήρισε «ανθρώπινες γέφυρες» τους Τούρκους που ζουν στην Ελβετία και σε άλλες χώρες τη Ευρώπης. «Να είστε υπερήφανοι για την καταγωγή σας. Είστε παιδιά ενός έθνους που, ανοίγοντας τις πύλες του στους καταπιεσμένους και τα θύματα εδώ και αιώνες, έχει υπάρξει ένα παράδειγμα για όλη την ανθρωπότητα», είπε ακόμη ο Ερντογάν απευθυνόμενος στους Τούρκους της Ελβετίας.

