Τσιτσιπάς Miami Open: Αποκλείστηκε ο Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε πρόωρα το Miami Open, γνωρίζοντας την ήττα με 7-6(4), 6-3 από τον Σεμπάστιαν Κόρντα στον 3ο γύρο της διοργάνωσης. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν βρέθηκε σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ενώ κατά τη διάρκεια του ματς φάνηκε να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο χέρι, γεγονός που επηρέασε την απόδοσή του. Παρότι ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστικός, ειδικά στο πρώτο σετ, ο Κόρντα ήταν σταθερός και ψύχραιμος, εκμεταλλεύτηκε τα αβίαστα λάθη του αντιπάλου του και πανηγύρισε μια από τις μεγαλύτερες φετινές του νίκες απέναντι σε παίκτη του Top 10. Ο Τσιτσιπάς μπήκε νωθρά στον αγώνα, με τον Κόρντα να προηγείται 5-3 στο πρώτο σετ. Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5, αλλά στο tie-break ο Αμερικανός επικράτησε με 7-4 και πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς έχασε δύο συνεχόμενα service games και βρέθηκε πίσω με 0-4. Παρότι αντέδρασε και μείωσε σε 5-3, το προβάδισμα του Κόρντα ήταν αρκετό για να τον οδηγήσει στη νίκη.

Τσιτσιπάς: 27 αβίαστα λάθη – 16 winners

Κόρντα: 20 αβίαστα λάθη – 22 winners

Διάρκεια αγώνα: 1 ώρα και 35 λεπτά

Ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ στα τελειώματα του αγώνα, όπου του χορηγήθηκε παυσίπονο, ωστόσο δεν κατάφερε να αλλάξει τη ροή της αναμέτρησης. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε δύο εβδομάδες στο Monte Carlo Masters, τουρνουά όπου έχει παραδοσιακά καλές επιδόσεις και αισθάνεται πιο άνετα αγωνιστικά στο χώμα. Ο ίδιος και η ομάδα του θα ελπίζουν σε πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού και σε καλύτερη εικόνα ενόψει της χωμάτινης σεζόν.

