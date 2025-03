Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο παρέα με το σκύλο της

Για τη Μίλι Τέρνερ, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς επάγγελμα· είναι οικογένεια. Και στην οικογένεια, δεν ξεχνάς ποτέ τον πιο πιστό σου σύντροφο. Η 28χρονη αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου της με την ομάδα ως το 2028, έχοντας δίπλα της τον τετράποδο καλύτερό της φίλο, τον Πόνγκο.

Wholesome content… Man Utd’s Millie Turner brought her dog Pongo along to sign her new contract ❤️🐕

Η στιγμή έγινε αμέσως viral, καθώς ο Πόνγκο καθόταν ήσυχος στην καρέκλα, σαν να ήξερε πως μοιράζεται κάτι μεγάλο με τη «μαμά» του. Για την Τέρνερ, δεν υπάρχει σημαντική στιγμή στη ζωή της που να μην τη ζει με τον σκύλο της στο πλευρό.

Η Τέρνερ γνωρίζει καλά τι θα πει «σπίτι». Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στο Μάντσεστερ, πέρασε από Έβερτον και Μπρίστολ Σίτι, και το 2018 επέστρεψε στο μέρος όπου ανήκει: στους «κόκκινους διαβόλους». Έκτοτε, αποτελεί βασικό κομμάτι της αμυντικής γραμμής και σύμβολο σταθερότητας για την ομάδα.

Το νέο της συμβόλαιο έρχεται να σφραγίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης — και, όπως φαίνεται, αγάπης. Όχι μόνο για τη φανέλα της ομάδας, αλλά και για τον σκύλο της, που παρακολουθούσε κάθε λεπτό της υπογραφής.

Το ποδόσφαιρο έχει δει πολλούς παίκτες να ποζάρουν με φανέλες, κύπελλα και μετάλλια. Αλλά μια υπογραφή με τον σκύλο σου δίπλα; Αυτό, μάλλον, το βλέπουμε πρώτη φορά — και δύσκολα θα ξεχαστεί.

We are delighted to announce the signing of Pongo on a lifetime contract 🐶❤️

A special thanks to @MillieTurner_ for accompanying him on this special day 😅✍️#MUWomen pic.twitter.com/2UA5LK2Cze

— Manchester United Women (@ManUtdWomen) March 21, 2025