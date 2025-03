Εκεχειρία Ουκρανία: Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την υποστήριξή του στη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για ειρήνευση στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως πλέον η Ρωσία καλείται να ανταποκριθεί.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Χαιρετίζω την πρόοδο που σημειώθηκε σήμερα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας και την ανακοίνωση μιας προτεινόμενης εκεχειρίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Τώρα η Ρωσία πρέπει να ανταποκριθεί».

I welcome the progress made today in the US – Ukraine talks and the announcement of a proposed ceasefire. This is a significant step towards a comprehensive, just and lasting peace for Ukraine. Now Russia must respond.

