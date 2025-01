Η Μαρία Κάλλας υποψήφια για να κοσμήσει τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επέλεξε δύο υποψήφια μοτίβα για τις απεικονίσεις των μελλοντικών χαρτονομισμάτων ευρώ. Σε ένα εξ αυτών, μάλιστα, η Μαρία Κάλλας προτείνεται να κοσμεί το νόμισμα των 5 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τα σχέδια το 2026 και τα νέα χαρτονομίσματα θα είναι έτοιμα να τεθούν σε κυκλοφορία μερικά χρόνια αργότερα. Η απόφαση βασίστηκε στις προτάσεις που παρείχαν δύο διεπιστημονικές συμβουλευτικές ομάδες από όλη τη ζώνη του ευρώ και συνάδει με τις προτιμήσεις σχετικά με τα θέματα που εξέφρασαν περισσότεροι από 365.000 Ευρωπαίοι σε δημόσιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2023 και σε στοχευμένες ομάδες που διεξήχθησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022.

Η διαδικασία κατέληξε σε δύο πιθανά θέματα των μελλοντικών χαρτονομισμάτων ευρώ: Ο «ευρωπαϊκός πολιτισμός», που εστιάζει σε κοινούς πολιτιστικούς χώρους και σε επιφανείς Ευρωπαίους, και το «Ποτάμια και πουλιά» που εστιάζει στην ανθεκτικότητα και την ποικιλομορφία του φυσικού κόσμου. Ο «ευρωπαϊκός πολιτισμός» υμνεί τους κοινούς πολιτιστικούς χώρους που διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή ταυτότητα ανά τους αιώνες. Τα μοτίβα αυτού του θέματος απεικονίζουν διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώρους, καθώς και εμβληματικές ευρωπαϊκές προσωπικότητες που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Ανάμεσα τους είναι η Μαρία Κάλλας στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ.

Το «Ποτάμια και πουλιά» αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και την ποικιλομορφία των φυσικών οικοσυστημάτων της Ευρώπης, παρουσιάζοντας διαφορετικά στάδια ποταμών και διάφορα είδη πουλιών, τονίζοντας τη σημασία της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

«Η απόφαση του ΔΣ της ΕΚΤ για τα μοτίβα των μελλοντικών τραπεζογραμματίων Ευρώ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ εξακολουθούν να είναι ευρέως διαθέσιμα, προσβάσιμα και αποδεκτά τόσο ως μέσο πληρωμής όσο και ως μέσο αποθήκευσης αξίας. Θα εξακολουθήσουν επίσης να είναι καινοτόμα, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα μοτίβα που επιλέχθηκαν αντανακλούν την προσήλωσή μας στο Ευρωπαϊκό όραμα, την κοινή πολιτιστική μας ταυτότητα και τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιλογή της Μαρίας Κάλλας ανάμεσα στις έξι κορυφαίες προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού πολιτισμού που είναι υποψήφιες για να κοσμήσουν τα νέα τραπεζογραμμάτια του Ευρώ περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στη χώρα μας και αποτελεί αιτία υπερηφάνειας για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ως μέλη της Ευρωπαϊκής οικογένειας.

What motifs might appear on your future euro banknotes? We now have a shortlist for our two themes of “European culture” and “Rivers and birds”, celebrating Europe’s cultural heritage and natural environment.

— European Central Bank (@ecb) January 31, 2025