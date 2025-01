Eurovision 2025 ελληνικός τελικός: Το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ελβετία

Η Κλαυδία είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2025, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά! Με μια εντυπωσιακή ερμηνεία του τραγουδιού της «Αστερομάτα», κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση τόσο του κοινού όσο και των δύο επιτροπών, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον Μάιο στην Ελβετία. Κατά τη διάρκεια του τελικού επιλογής, οι Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς κάλεσαν στη σκηνή τις τρεις υποψήφιες που ξεχώρισαν, με τις BARBZ (Βαρβάρα Αργυρού) και Ευαγγελία να στέκονται δίπλα στην Κλαυδία μέχρι την ανακοίνωση του μεγάλου αποτελέσματος. Τελικά, η Κλαυδία ήταν αυτή που κέρδισε το εισιτήριο για τον β’ ημιτελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 15 Μαΐου, με την Ελλάδα να εμφανίζεται στο πρώτο μισό του διαγωνισμού (θέσεις 1-8). Αντίστοιχα, η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον α’ ημιτελικό στις 13 Μαΐου, εμφανιζόμενη στο δεύτερο μισό (θέσεις 9-16).

Η βραδιά είχε έντονη Eurovision-ική ατμόσφαιρα, καθώς οι δύο παρουσιαστές Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς έκαναν μια αναδρομή στην ιστορία του θεσμού. Η είσοδός τους στη σκηνή έγινε υπό τους ήχους της EBU, και στη συνέχεια τραγούδησαν το «Waterloo» των ABBA, το πιο εμβληματικό τραγούδι του διαγωνισμού. Ακολούθησε το «Hold Me Now» του Τζόνι Λόγκαν, του πιο επιτυχημένου καλλιτέχνη στην ιστορία της Eurovision, καθώς και το διαχρονικό ελληνικό τραγούδι «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου» της Μαρινέλλας. Στη συνέχεια, έγινε ένα μίνι αφιέρωμα στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα επιλέγει διαχρονικά την εκπροσώπησή της στη Eurovision, προτού η Μαρίνα Σάττι ανέβει στη σκηνή. Η καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε τη χώρα μας το 2024 με το «Ζάρι», το οποίο κατέκτησε τη 11η θέση, χάρισε στο κοινό μια ακόμα μοναδική ερμηνεία του τραγουδιού της.

Η Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα» ετοιμάζονται πλέον για τη Eurovision 2025, με στόχο μια δυνατή παρουσία στη σκηνή της Ελβετίας. Το ελληνικό κοινό και οι fans του διαγωνισμού περιμένουν με αγωνία να δουν πώς θα διαμορφωθεί η σκηνική εμφάνιση και η τελική παραγωγή του τραγουδιού.

Β’ ημιτελικός: 15 Μαΐου 2025

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό (θέσεις 1-8)

Η Κύπρος στον Α’ ημιτελικό (13 Μαΐου) – θέσεις 9-16

«Elevator» – Ρίκι

2. «Free Love» – Θάνος Λάμπρου

3. «Γη Μου» – Κώστας Αγέρης

4. «Lost My Way» – Andy Nicholas

5. «Αστερομάτα» – Κλαυδία

6. «Παράδεισος» – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Κώστας Καραφώτης

7. «High Road» – Τζωρτζίνα Καλαϊτζόγλου και Γιάννης Βλασσερός

🇬🇷 I think… I THINK, she takes the high road🤔

7) Georgina Kalais & John Vlaseros – “High Road” #EthnikosTelikos #Eurovision #Eurovision2025 pic.twitter.com/OPX1a8UES9

— FOCUS Eurovision (@focusturkey) January 30, 2025