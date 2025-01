Σερβία διαδηλώσεις: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/01) στο Βελιγράδι, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε άγνωστος εισέβαλε με ταχύτητα σε πλήθος νοσηλευτών που διαδήλωναν ειρηνικά έξω από κέντρο ψυχικής υγείας. Το όχημα παρέσυρε δύο γυναίκες γιατρούς, οι οποίες, μαζί με συναδέλφους τους, είχαν βγει στον δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο όπου εργάζονται, τηρώντας 15λεπτη σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το τρίτο ανάλογο συμβάν μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στα προηγούμενα δύο περιστατικά, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων. Την ίδια ώρα, φοιτητές που διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς και ενάντια στον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς πραγματοποιούν πορεία από το Βελιγράδι στο Νόβι Σαντ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

#Serbia 🇷🇸: once again a protester got hit by a car during strikes in #Belgrade

Sadly this is not an isolated incident. Violence against protesters by government supporters is on the rise ever since #Vucic questioned whether drivers that hit protesters should be held responsible pic.twitter.com/RPDmQEnlrj

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 31, 2025