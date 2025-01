Ουάσινγκτον αεροπλάνο: «Δεν πιστεύουμε πως υπάρχουν επιζώντες»

Σοκ έχει προκαλέσει η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν κατάφερε να επιζήσει. Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, όταν η πτήση 5342 της American Airlines, με προέλευση τη Γουίτσιτα του Κάνσας και προορισμό την Ουάσινγκτον, βρέθηκε σε τροχιά σύγκρουσης με ελικόπτερο Black Hawk του στρατού.

🔴 Footage from the airport camera shows the devastating air crash.

With images of the wreckage.#planecrash #WashingtonDC #Washington #TRUMP pic.twitter.com/3yfJYwsQiT

— Taymur Malik (@Taymur959) January 30, 2025