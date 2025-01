Best City Awards 2025: Τρεις κορυφαίες διακρίσεις κατέκτησε ο Δήμος Χάλκης

Best City Awards 2025: Συμπεριλαμβανομένου του τίτλου "Smart Municipality of the Year"!

Ο Δήμος Χάλκης απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα βραβεία βιωσιμότητας και καινοτομίας, καταδεικνύοντας τη δέσμευσή του για πρόοδο, καινοτομία και αειφόρο ανάπτυξη. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025, στο Riviera Coast, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης, επιχειρήσεων και δημοσιογράφων. Ο θεσμός των Best City Awards, που διοργανώνεται από την Boussias Events υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στις ελληνικές πόλεις. Συγκεκριμένα, τα βραβεία που κατέκτησε ο Δήμος Χάλκης είναι: Gold Award – Κατηγορία 1 Κινητικότητα & μεταφορές / Mobility and transportation.

Η κατηγορία αναγνωρίζει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την υποβοήθηση της μετακίνησης των πολιτών καθώς και των μεταφορών. Gold Award – Κατηγορία 2 Πολιτισμός & Τουρισμός / Culture & Tourism.

Η κατηγορία αναγνωρίζει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τη βελτίωση της θέσης της πόλης ως προορισμό στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Smart Municipality of the Year Η Χάλκη αναδείχθηκε ως “Smart Municipality of the Year” στην κατηγορία πόλεων με λιγότερους από 40.000 κατοίκους, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους από τη συνολική συμμετοχή και τις βραβεύσεις της στις διάφορες ενότητες. Αυτή η κορυφαία διάκριση επισφραγίζει τη θέση της Χάλκης ως πρότυπο Δήμου που συνδυάζει την καινοτομία με την αειφορία, δημιουργώντας ένα μοναδικό υπόδειγμα για τις μικρές κοινότητες. Ο Δήμαρχος Χάλκης, κ. Φραγκάκης Ευάγγελος δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο έξυπνους και πρωτοποριακούς δήμους στην Ελλάδα. Οι βραβεύσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας της δημοτικής αρχής, των συνεργατών μας και των κατοίκων της Χάλκης. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον για όλους». Τα βραβεία παρέλαβαν ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Φραγκάκης Ευάγγελος, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Βασίλης Ρουσσάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Συντυχάκης. Ο Δήμος Χάλκης ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία και υπόσχεται να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να πρωτοπορεί.