Ντέιβιντ Κόουτ κοκαΐνη: Η αποκάλυψη του διαιτητή της Premier League που απολύθηκε

Κατέφυγα στα ναρκωτικά γιατί φοβόμουν να πω ότι είμαι γκει, ισχυρίζεται τώρα ο διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτ, ο οποίος απολύθηκε μετά το βίντεο που τον δείχνει να σνιφάρει λευκή σκόνη και τις εικόνες με τον ίδιο να βρίζει τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ. Ο 42χρονος διαιτητής μιλώντας στη Sun αναφέρθηκε στο απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα, στην κακοποίηση που έλαβε ως ρεφερί και «τη δυσκολία μου στο να κρύψω τη σεξουαλικότητά μου».

«Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου στο βίντεο με την κοκαΐνη. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ένιωθα τότε, αλλά το πρόσωπο που φαίνεται είμαι εγώ. Είχα προβλήματα με το πρόγραμμα και δεν υπήρχε δυνατότητα να σταματήσω. Οπότε επέλεξα αυτή τη διέξοδο» είπε αρχικά ο Κόουτ. «Ένιωθα βαθιά ντροπή κατά τη διάρκεια των εφηβικών μου ετών. Δεν αποκάλυψα τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό στους γονείς μου μέχρι τα 21 μου. Δεν έκανα το ίδιο στους φίλους μου μέχρι να κλείσω τα 25» πρόσθεσε. «Έκρυβα τα συναισθήματά μου ως νέος διαιτητής και έκρυβα και τη σεξουαλικότητά μου. Ήμουν καλός διαιτητής αλλά κακός άνθρωπος. Και αυτό με οδήγησε σε μια σειρά συμπεριφορών. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου που ήταν υποδεέστερες αυτών που περίμενα από τον εαυτό μου. Ελπίζω οι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι υπήρξαν ιδιωτικές στιγμές μου που έπεσα πολύ χαμηλά. Δεν αντανακλούν αυτό που είμαι σήμερα ή τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι» κατέληξε ο Βρετανός διαιτητής.

Oh no, David Coote caught doing cocaine, he’s really is finished as a referee!

The video is apparently from the 2024 Euros where he was officiating 😳pic.twitter.com/OEnrTMtSu1

