Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Δε θα ξεχάσουμε ποτέ

Περίπου 50 επιζώντες του στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου συγκεντρώνονται σήμερα στην τοποθεσία όπου γράφτηκε μία από τις πιο φρικτές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. Μαζί τους βρίσκονται παγκόσμιοι ηγέτες, όπως ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ. Οι επιζώντες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πλέον στα 80 ή και στα 90 τους χρόνια, θα μοιραστούν τις συγκλονιστικές μαρτυρίες τους. Η Τζόνα Λακς, 94 ετών, θυμάται το 1944 όταν έφτασε στο Άουσβιτς μαζί με τις αδελφές της, περιγράφοντας το στρατόπεδο ως ένα «εργαστήριο για τη δολοφονία ανθρώπων».

Η ημέρα ξεκίνησε με κατάθεση στεφάνων στο «Τείχος του Θανάτου» στο πρώτο στρατόπεδο του Άουσβιτς, παρουσία του Πολωνού προέδρου Αντρέι Ντούντα. Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, γνωστό ως Άουσβιτς ΙΙ. Για την προστασία των ηλικιωμένων επιζώντων, οι εκδηλώσεις διεξάγονται σε θερμαινόμενη σκηνή πάνω από την «Πύλη του Θανάτου». Στις Βρυξέλλες, η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φωταγωγήθηκε, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα, ενώ στην Αθήνα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει σήμερα στις 12 στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων, με την κεντρική εκδήλωση να πραγματοποιείται το απόγευμα στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ, στις 7.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε χθες: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ και όλα τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Είναι καθήκον μας να θυμόμαστε και να τιμούμε». Ωστόσο, ανησυχία προκάλεσαν συνθήματα που ακούστηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση της ακροδεξιάς AfD στη Γερμανία, παραμονές της επετείου. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, κατήγγειλε τα συνθήματα για «Μεγάλη Γερμανία» και «ανάγκη να ξεχαστεί η γερμανική ενοχή», χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνα». Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, συμφώνησε, δηλώνοντας πως τέτοιες ρητορικές δεν έχουν θέση στον σημερινό κόσμο. Μέσω βιντεοκλήσης στη συγκέντρωση της AfD, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξέφρασε την άποψη ότι οι Γερμανοί πρέπει να προχωρήσουν μπροστά, λέγοντας πως «τα παιδιά δεν πρέπει να είναι ένοχα για τα αμαρτήματα των παππούδων τους».

Το Άουσβιτς-Μπιρκενάου παραμένει το απόλυτο σύμβολο της γενοκτονίας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία. Από το 1940 έως το 1945, περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι – κυρίως Εβραίοι, αλλά και Ρομά, Πολωνοί, Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου και άλλες μειονότητες – βρήκαν τραγικό θάνατο εκεί. Η σημερινή επέτειος είναι μια υπενθύμιση της φρίκης του παρελθόντος και της ευθύνης του παρόντος να διασφαλιστεί πως τέτοια εγκλήματα δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά.

Tomorrow marks 80 years since the liberation of the Nazi concentration and extermination camp of Auschwitz-Birkenau.

We will never forget the 6 million Jews murdered in cold blood and all the victims of the Holocaust.

As the last survivors fade, it is our duty as Europeans to… pic.twitter.com/fRG7wItejw

