Επιστροφή στη Γάζα: Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» εκτοπισμένων γυρίζει στον βορρά

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί η επιστροφή Παλαιστινίων εκτοπισμένων στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έπειτα από έμμεσες διαπραγματεύσεις. Όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, οι εκτοπισμένοι διέρχονται μέσω του δρόμου Αρ Ρασίντ και του σημείου ελέγχου Νετσαρίμ, κατευθυνόμενοι προς την πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας διατήρησης της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών, έπειτα από 15 μήνες αιματηρού πολέμου που άφησε πίσω του ανείπωτη καταστροφή. Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με την έφοδο της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό του συνόλου σχεδόν του πληθυσμού της Γάζας. Χθες, δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι εμποδίστηκαν από τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν στα σπίτια τους, επικαλούμενες καθυστερήσεις στην απελευθέρωση ομήρων, όπως η 27χρονη Αρμπέλ Γεχούντ. Αργότερα το βράδυ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η Χαμάς δεσμεύτηκε να απελευθερώσει έξι ομήρους εντός της εβδομάδας, γεγονός που επέτρεψε την έναρξη της επιστροφής των εκτοπισμένων.

A historic day: Over a million Palestinians return to northern Gaza after the destruction of their homes and the failure of Israel’s attempts at forced displacement. pic.twitter.com/iodNUeXq2J

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 27, 2025