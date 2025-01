Άουσβιτς επιζώντες: «Αν έχανες βάρος, σε έστελναν στον θάλαμο αερίων»

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, η 94χρονη Σούζαν Πόλακ αφηγήθηκε την προσωπική της ιστορία, που αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση της φρίκης του Άουσβιτς και της σημασίας της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Γεννημένη στην Ουγγαρία το 1930 ως Ζουζάνα Μπλάου, η Σούζαν είδε τη ζωή της να καταστρέφεται όταν οι Ναζί εισέβαλαν στη χώρα το 1944. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, μεταφέρθηκε με την οικογένειά της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. «Χωρίστηκα από τη μητέρα μου στην είσοδο. Κάποιος μου ψιθύρισε ότι θα τη στείλουν στον θάλαμο αερίων. Ήμουν απελπισμένη,» θυμάται η Σούζαν. Για να επιβιώσει, είπε στους Ναζί ότι ήταν 15 ετών, προσπαθώντας να κερδίσει την ευκαιρία για ζωή.

Holocaust survivor Susan Pollack OBE tells us about what happened when she arrived at Auschwitz-Birkenau in May 1944 by cattle truck. pic.twitter.com/qbWke8DMkC

