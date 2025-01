Κολομβία – Τραμπ: Μπλόκο σε αεροπλάνα με μετανάστες από τις ΗΠΑ

Η απόφαση του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, να απαγορεύσει την είσοδο αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας, που μετέφεραν απελαθέντες Κολομβιανούς μετανάστες, πυροδότησε μια σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πέτρο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι οι μετανάστες δεν είναι εγκληματίες και πρέπει να τους αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια. Δήλωσε επίσης ότι θα δεχθεί την επιστροφή των πολιτών του μόνο με πολιτικά αεροσκάφη και σε συνθήκες που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Πέτρο εξήγησε ότι η χώρα του δεν μπορεί να αποτρέψει την απέλαση μεταναστών από τις ΗΠΑ, αλλά απαιτεί να γίνεται με αξιοπρέπεια. Στη δήλωσή του, ανέφερε: «Δεν θα δεχτούμε να μεταχειρίζονται τους πολίτες μας σαν εγκληματίες. Αν η χώρα που τους απελαύνει δεν τους θέλει, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τους στείλει πίσω με τρόπο που παραβιάζει την αξιοπρέπειά τους».

Η στάση της Κολομβίας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων παραπόνων από τη Βραζιλία, η οποία ζήτησε εξηγήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την «εξευτελιστική μεταχείριση» των απελαθέντων Βραζιλιάνων που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα με στρατιωτικό αεροσκάφος. Ο Βραζιλιάνος υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τη χρήση στρατιωτικών μέσων για την επιστροφή μεταναστών, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

BREAKING: President Trump has announced an emergency 25% tariff on all Colombian goods, stating he will raise it to a 50% tariff in one week.

— Sky News (@SkyNews) January 26, 2025