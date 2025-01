Τεχνητή Νοημοσύνη και επιχειρήσεις: Η Ελλάδα προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών funds

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αναδεικνύεται ως κεντρικός πυλώνας της ψηφιακής καινοτομίας, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα των AI startups, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με την έκθεση “The State of AI in CEE 2024” της διαδικτυακής πλατφόρμας The Recursive, η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όσον αφορά το μερίδιο χρηματοδοτήσεων προς AI startups, με ποσοστό 20%, πίσω μόνο από την Πολωνία (23,3%).

Αυτό την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους πόλους καινοτομίας στην περιοχή. Το 2024, οι ελληνικές AI startups συγκέντρωσαν χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 123 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην περιοχή, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο υπολογίζεται σε περίπου 18.500 άτομα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν το 17,5% του συνόλου των AI startups της περιοχής, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ρουμανία (13,6%). Αρκετές ελληνικές startups έχουν ξεχωρίσει για τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν σε διάφορους τομείς.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:

Plum: Δραστηριοποιείται στον τομέα του fintech.

Harbor Lab: Παρέχει λύσεις για τη ναυτιλία.

Kinvent: Επικεντρώνεται στον τομέα της υγείας.

Kaedim και WeatherXM: Ανήκουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με εξειδίκευση σε διαφορετικούς κλάδους.

Infinite Orbits: Εστιάζει σε διαστημικές εφαρμογές.

Η επιτυχία των ελληνικών startups αντικατοπτρίζεται και στο ενδιαφέρον που προσελκύουν από κορυφαία επενδυτικά funds. Ονόματα όπως η Andreessen Horowitz, η 8VC και η Protocol Labs έχουν επενδύσει σε ελληνικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου. Η πλειονότητα των ελληνικών AI startups (45%) βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (seed stage), ενώ το 18% είναι σε φάση ανάπτυξης (series A) και ένα 6% έχει προχωρήσει σε πιο ώριμα στάδια (series B). Αυτή η διασπορά δείχνει ότι οι ελληνικές startups διαθέτουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση.

Η Ελλάδα βρίσκεται δεύτερη στην κατάταξη των συνολικών χρηματοδοτήσεων για AI startups στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη:

Πολωνία: 171 εκατ. ευρώ

Ελλάδα: 123 εκατ. ευρώ

Κροατία: 107 εκατ. ευρώ

Ρουμανία: 69 εκατ. ευρώ

Σλοβακία: 39 εκατ. ευρώ

Βουλγαρία: 29 εκατ. ευρώ

Η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την έναν από τους πρωταγωνιστές της καινοτομίας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Με τις ελληνικές startups να προσελκύουν επενδύσεις-ρεκόρ και να ξεχωρίζουν για τις λύσεις που προσφέρουν, το μέλλον του AI στη χώρα φαίνεται πολλά υποσχόμενο.