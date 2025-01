Το σπάνιο λουλούδι που βρωμάει σαν σώμα που αποσυντίθεται, άνθισε ξανά

Αυτή την εβδομάδα, ο Βασιλικός Βοτανικός Κήπος του Σίδνεϊ έγινε πόλος έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες που συγκεντρώθηκαν για να δουν και να μυρίσουν ένα από τα πιο σπάνια και εντυπωσιακά λουλούδια στον κόσμο. Το Amorphophallus titanum, γνωστό ευρέως ως «λουλούδι του πτώματος» ή με το χαϊδευτικό όνομα Putricia, άνθισε για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο κήπο εδώ και 15 χρόνια, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Το λουλούδι είναι διάσημο για το χαρακτηριστικό του άρωμα, που έχει συγκριθεί με τη μυρωδιά ενός σώματος σε αποσύνθεση ή βρεγμένων, βρόμικων καλτσων. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που αποτελεί φυσική στρατηγική για να προσελκύει έντομα-επικονιαστές, δεν αποθαρρύνει τους λάτρεις της φύσης, αλλά αντίθετα τους… γοητεύει. Η άνθηση της Putricia είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς συμβαίνει μία φορά κάθε λίγα χρόνια και διαρκεί μόλις 24 ώρες. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, το λουλούδι βρίσκεται στην κορύφωση της μυρωδιάς του αργά τη νύχτα, όταν το πικάντικο άρωμα του γίνεται πιο έντονο και “εκλεκτό” για τα έντομα που προσπαθεί να προσελκύσει.

Με ουρές που έφτασαν μέχρι και τις 3,5 ώρες, πλήθη επισκεπτών, από την Αυστραλία και το εξωτερικό, περίμεναν υπομονετικά για την ευκαιρία να δουν το περίφημο λουλούδι από κοντά. Κάθε λίγα λεπτά, ομάδες 25 ατόμων έμπαιναν στον ειδικό χώρο για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.

«Θέλουμε να το μυρίσουμε και να πούμε ότι το έχουμε ζήσει αυτό», δηλώνει μια επισκέπτρια, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό που προκαλεί το γεγονός. Η εμπειρία δεν αφορά μόνο τη μυρωδιά ή την εμφάνιση του λουλουδιού, αλλά και την αίσθηση συμμετοχής σε ένα φυσικό φαινόμενο που λίγοι έχουν την ευκαιρία να δουν. Το Amorphophallus titanum προέρχεται από τα τροπικά δάση της Σουμάτρας, στην Ινδονησία, και βρίσκεται υπό απειλή λόγω της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής αλλαγής. Το γεγονός ότι το σπάνιο αυτό λουλούδι ανθίζει σε έναν βοτανικό κήπο τόσο μακριά από το φυσικό του περιβάλλον υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προστασίας των απειλούμενων ειδών.

Sydney Royal Botanic Garden’s corpse flower, nicknamed ‘Putricia’, has begun its first unfurling in 15 years. More than 500,000 people have tuned in to the live stream, and about 5,000 even queued to see her in real life.

