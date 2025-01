Έλον Μασκ – AfD: «Προσπεράστε αμαρτίες των παππούδων σας»

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ πραγματοποίησε παρέμβαση μέσω βιντεοκλήσης σε συγκέντρωση του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στη Χάλε της ανατολικής Γερμανίας, λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Η υποστήριξη του Μασκ προς το AfD, που καταγράφει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη γερμανική πολιτική σκηνή και ευρύτερα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μασκ επεσήμανε ότι είναι «εντάξει να είστε υπερήφανοι που είστε Γερμανοί» και κάλεσε τους υποστηρικτές της AfD να «αγωνιστούν για ένα λαμπρό μέλλον της Γερμανίας». Υποστήριξε ότι το κόμμα ενσαρκώνει «την καλύτερη ελπίδα της Γερμανίας» και έκανε αναφορές στην ιστορία των γερμανικών φύλων, λέγοντας ότι ακόμη και ο Ιούλιος Καίσαρας είχε εντυπωσιαστεί από τη μαχητικότητά τους.

Επίσης, ο Μασκ υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση καταστέλλει την ελευθερία της έκφρασης και ζήτησε «περισσότερη αυτοδιάθεση για τη Γερμανία και τις χώρες της Ευρώπης και λιγότερη εξάρτηση από τις Βρυξέλλες». Σε μια ευαίσθητη αναφορά στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, σημείωσε ότι «τα παιδιά δεν πρέπει να φέρουν την ενοχή για τις αμαρτίες των γονιών ή των παππούδων τους», προσθέτοντας ότι «πρέπει να προσπεράσουμε την ενοχή του παρελθόντος». Η παρέμβαση του Μασκ έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Γερμανία, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το AfD βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 20% στην πρόθεση ψήφου, πίσω από τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα CDU/CSU, που συγκεντρώνουν περίπου 30%. Η ανοιχτή στήριξη του Μασκ προς το AfD έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με πολιτικούς και σχολιαστές να κατηγορούν τον επιχειρηματία για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική της Γερμανίας.

Στα σχόλιά του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Μασκ έχει επικρίνει έντονα τη γερμανική ηγεσία, χαρακτηρίζοντας τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς «ανίκανο ηλίθιο» και τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ «τύραννο». Ο Μασκ έχει πάρει ξεκάθαρη πολιτική θέση, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε τόσο υψηλό επίπεδο επιχειρηματιών, η στήριξή του δε στο AfD ενισχύει την εικόνα του κόμματος ως εκπροσώπου της λαϊκιστικής δεξιάς στην Ευρώπη. Με κεντρικές θέσεις την αντίθεση στη μετανάστευση, την κριτική στην Ε.Ε. και την υποστήριξη της «εθνικής ταυτότητας», το AfD έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους απορρίπτουν την κατεύθυνση που έχει πάρει η γερμανική πολιτική.

Η αναφορά του Μασκ στις «υπερβολές» της ενοχής για το παρελθόν και η έμφαση στην εθνική υπερηφάνεια απηχεί τις θέσεις της AfD, που συχνά επικαλείται παρόμοια ρητορική για να προσελκύσει ψηφοφόρους από τις αγροτικές περιοχές και τα πρώην ανατολικά κρατίδια. Η υποστήριξη του Μασκ προς το AfD θέτει νέες προκλήσεις για τη γερμανική κυβέρνηση, που ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού και της ανόδου της ακροδεξιάς. Η δυναμική του AfD στις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι το κόμμα κερδίζει έδαφος σε μια πολιτική σκηνή όπου η πόλωση αυξάνεται, και οι παρεμβάσεις διεθνών προσωπικοτήτων, όπως ο Μασκ, επιτείνουν τη δημόσια συζήτηση.

Η παρέμβαση του Έλον Μασκ στις γερμανικές εκλογές αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ της πολιτικής και των επιχειρηματικών ελίτ. Ο ρόλος του στις πολιτικές εξελίξεις της Γερμανίας αναμένεται να συζητηθεί ευρέως, καθώς η χώρα προχωρά προς τις βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Το αν η υποστήριξή του θα ενισχύσει το AfD ή θα πυροδοτήσει αντιδράσεις που θα το πλήξουν μένει να φανεί.

Elon Musk tells an AfD rally in Germany: “I think there is too much focus on past guilt (in Germany), and we need to move beyond that. Children should not feel guilty for the sins of their parents – their great grandparents even” pic.twitter.com/xtFMfAYrIp

— Barak Ravid (@BarakRavid) January 25, 2025