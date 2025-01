Απελάσεις ΗΠΑ: Ξεκίνησε επιχείρηση “σκούπα” ο Τραμπ για τους μετανάστες

Οι πρώτες πτήσεις που αφορούν την απέλαση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ξεκίνησαν, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ. Η Λίβιτ ανάρτησε εικόνες στο λογαριασμό της στο X, στις οποίες εμφανίζονται μετανάστες να επιβιβάζονται σε στρατιωτικό αεροσκάφος, αλυσοδεμένοι.

Οι κρατούμενοι είναι δεμένοι με αλυσίδα στη μέση και τα χέρια τους, συνοδευόμενοι από στρατιώτες για να ανέβουν στο αεροσκάφος. «Οι πτήσεις για τις απελάσεις άρχισαν», έγραψε η εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα σε όλο τον κόσμο: αν μπεις παράνομα στις ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσεις σοβαρές επιπτώσεις». Η χρήση στρατιωτικών αεροσκαφών για αυτές τις πτήσεις αποτελεί καινοτομία της κυβέρνησης Τραμπ.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025