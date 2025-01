Τραμπ – δασμοί: Ελάτε στην Αμερική να παράγετε προϊόντα, αλλιώς θα πληρώνετε

Οι ΗΠΑ εγγυώνται εφοδιασμό της Ευρώπης με LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε διαδικτυακή του ομιλία σήμερα το απόγευμα στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Τραμπ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταχειρίζεται άσχημα τις ΗΠΑ και καθιστά δύσκολη την εξαγωγή προϊόντων στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε διαδικτυακή του ομιλία σήμερα το απόγευμα στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός προειδοποίησε ηγέτες επιχειρήσεων να «πάνε στην Αμερική» για την παραγωγή των προϊόντων τους, αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουν δασμούς για να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ. «Το μήνυμά μου σε όλες τις επιχειρήσεις στον πλανήτη είναι απλό: Ελάτε να παράγετε τα προϊόντα σας στην Αμερική και θα απολαύσετε ορισμένους από τους χαμηλότερους φόρους στον κόσμο. Αλλά αν δεν κάνετε την παραγωγή στις ΗΠΑ, που είναι δικαίωμά σας, τότε, πολύ απλά, θα πρέπει να πληρώσετε τελωνειακούς δασμούς», είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ «να μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου» κατά τη διάρκεια της ομιλίας που απηύθυνε μέσω βιντεοσύνδεσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας. «Θα ζητήσω από τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου. Ειλικρινά εκπλήσσομαι που δεν το έκαναν πριν από τις εκλογές», είπε ο Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι εάν υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου, θα σταματούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Εάν οι τιμές υποχωρούσαν, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας θα σταματούσε αμέσως. Αυτήν τη στιγμή, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές ώστε αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί. Πρέπει να μειώσετε τις τιμές του πετρελαίου», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προσπάθειες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να πετύχει μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι ελπιδοφόρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό (σ.σ. μια ειρηνική λύση). Αυτό (σ.σ. η Ουκρανία) δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πεδίο θανάτου… ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα τέλος», δήλωσε ο Τραμπ σε διαδικτυακή του ομιλία σήμερα το απόγευμα στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

President Donald Trump speaking virtually to Davos: “What the world has witnessed in the past 72 hours is nothing less than a revolution of common sense.” pic.twitter.com/jCSaqqbDZP

— NEWSMAX (@NEWSMAX) January 23, 2025