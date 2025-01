Μασκ χαιρετισμός: Η αντίδραση της πρώην του, Grimes

Η πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ, Grimes, δήλωσε ότι είναι «ευτυχής να καταδικάσει τον ναζισμό», για να αποφύγει το μίσος κατά του πατέρα των παιδιών της, λόγω του χαιρετισμού του. Η τραγουδίστρια ξέσπασε όταν ένας ακόλουθος δήλωσε ότι σχεδιάζει να καλύψει το τατουάζ που απεικονίζει την Grimes, λόγω της οργής που προκλήθηκε προς τον Μασκ. «Ενώ σέβομαι βαθύτατα την ανησυχία σας, δεν είναι υγιές να αναστατώνονται οι άνθρωποι τόσο πολύ όταν εγώ δεν έχω καν μπει online ακόμα σήμερα και μόλις τώρα μαθαίνω για αυτή την αντιπαράθεση» έγραψε η Grimes, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον Μασκ.

I’m happy to denounce Nazi-ism – and the far alt right. Would that help clear things up? I’ve just gotten out of breakfast and have to catch a flight, and am still debating how to approach things diplomatically because I feel in over my head. But if there’s concern about that,…

— ⏳ (@Grimezsz) January 21, 2025